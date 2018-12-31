Binali Yıldırım'ı Tebrik Etti
1 saat önce
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
, TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ı telefonla arayarak İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:31 Kaynak: İHA
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