Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'ı Tebrik Etti

Binali Yıldırım'ı Tebrik Etti

1 saat önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.

Binali Yıldırım'ı Tebrik Etti, System.String[]
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:31 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Olan Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Mesajlar Binali Yıldırım, İstanbul'da Rakibi Olan 'Ekrem İmamoğlu'nun Aleyhine Kullanılır' Diye Getirilen Dosyaları Geri Çevirdi

HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı 2018 A Milli Takıma Yaramadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:48:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'ı Tebrik Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]