Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'ı uğurlama kuyruğu
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Binali Yıldırım'ı uğurlama kuyruğu

1 saat önce

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, geceyi geçirdiği memleketi Erzincan'dan Diyarbakır'a geçti.

Binali Yıldırım'ı uğurlama kuyruğu, System.String[]


Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, geceyi geçirdiği memleketi Erzincan'dan Diyarbakır'a geçti. Hemşehrilerinin büyük ilgi gösterdiği Yıldırım, bir saat süren vedalaşmanın ardından kentten ayrıldı.
Dün Sivas'taki programını tamamladıktan sonra memleketi Erzincan'a geçen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, geceyi de burada geçirdi. Yıldırım, Diyarbakır programı için bugün öğlen saatlerinde Erzincan Havalimanı'na geldiğinde, beklemediği kadar büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Havalimanına akın Erzincanlılar, uğurlamak için Yıldırım'ı bekledi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Serdar Savaş, tarafından apron girişinde karşılanan Binali Yıldırım, kendisini bekleyenlerle tek tek tokalaştı. 1 saat süren uğurlama sonrası Yıldırım, gösterilen ilgiye teşekkür ettikten sonra Diyarbakır'a gitti.

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:42 Kaynak: DHA
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