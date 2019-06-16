Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "(İBB'de verilerin kopyalanması kararı) Bu veri kopyalama işi, bir FETÖ taktiğidir.
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Binali Yıldırım: "(İBB'de verilerin kopyalanması kararı) Bu veri kopyalama işi, bir FETÖ taktiğidir.

1 saat önce

Binali Yıldırım: "(İBB'de verilerin kopyalanması kararı) Bu veri kopyalama işi, bir FETÖ taktiğidir.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "(İBB'de verilerin kopyalanması kararı) Bu veri kopyalama işi, bir FETÖ taktiğidir."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:26 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Güncel
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