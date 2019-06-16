Binali Yıldırım: "(İBB'de verilerin kopyalanması kararı) Bu veri kopyalama işi, bir FETÖ taktiğidir.
1 saat önce
Binali Yıldırım: "(İBB'de verilerin kopyalanması kararı) Bu veri kopyalama işi, bir FETÖ taktiğidir.
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:26 Kaynak: AA
: "(İBB'de verilerin kopyalanması kararı) Bu veri kopyalama işi, bir FETÖ taktiğidir."
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