BİNALİ YILDIRIM İL BAŞKANLIĞINDA
25 dakika önce
Ümit UZUN - Harun UYANIK / İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:47 Kaynak: DHA
Ümit UZUN - Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Saat 18.40 sıralarında il başkanlığına gelen Yıldırım, kendisini karşılayanlarla selamlaşarak binaya giriş yaptı.
Görüntü Dökümü:
----------------
-Binali Yıldırım'ın gelişi
-Karşılanması
-Binaya girişi
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Bağcılar ilçesinde son durum!
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, ilk seçim sonuçlarıyla ilgili soruya "Hayırlısı olsun" dedi.
İsmail Küçükkaya'dan ilginç açıklama: İlk defa Anadolu Ajansı'ndan bir veri akışı paylaşılmadı
Ekrem İmamoğlu oy kullandığı sandıktan birinci çıktı