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BİNALİ YILDIRIM İL BAŞKANLIĞINDA

1 saat önce

Ümit UZUN - Harun UYANIK İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Ümit UZUN - Harun UYANIK İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Saat 18.40 sıralarında il başkanlığına gelen Yıldırım, kendisini karşılayanlarla selamlaşarak binaya giriş yaptı.
BİNALİ YILDIRIM İL BAŞKANLIĞINDA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:58 Kaynak: DHA
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