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Binali Yıldırım İl Başkanlığında

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Binali Yıldırım İl Başkanlığında, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Saat 18.40 sıralarında il başkanlığına gelen Yıldırım, kendisini karşılayanlarla selamlaşarak binaya giriş yaptı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:59 Kaynak: DHA
AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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