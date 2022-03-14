BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI

14.03.2022 11:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile iki saat süren görüşme oldu ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşmem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile iki saat süren görüşme oldu ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşmem oldu. Rusya- Ukrayna arasındaki mevcut gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi de sizleri selamlıyorum. ve atacağınız adımlar, yapacağınız çalışmalarla inanıyorum ki 2023'e Tekirdağ çok daha farklı bir şekilde girecektir." dedi.

Haber: Tekirdağ/ DHA

BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI
BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI
BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI

YORUMLAR
500
Türkiye ziyareti sonrası Yunanistan'dan açıklama: İkili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık Türkiye ziyareti sonrası Yunanistan'dan açıklama: İkili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüştü Açıklaması BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüştü Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Dünyanın beklediği tek bir haber var! Savaşın seyrini etkileyecek zirveye dakikalar kaldı
11:19 AK Parti ve MHP: Barajın yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz
11:17 Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı
11:16 14 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,84'ten işlem görüyor
11:00 Haftanın ilk gününde altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:43 Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:27:33. #1.11#
SON DAKİKA: BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement