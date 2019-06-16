BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU'NUN KATILDIĞI ORTAK YAYIN BAŞLADI
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Gökhan ÇELİK-İlkay DİKİCİ-Güven USTA/İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılan ortak yayın başladı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:39 Kaynak: DHA
Gökhan ÇELİK-İlkay DİKİCİ-Güven USTA/İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılan ortak yayın başladı.
Görüntü Dökümü:
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-Ortak yayından görüntüler
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