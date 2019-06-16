Son Dakika Haberleri: BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU'NUN KATILDIĞI ORTAK YAYIN BAŞLADI
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BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU'NUN KATILDIĞI ORTAK YAYIN BAŞLADI

16 dakika önce

Gökhan ÇELİK-İlkay DİKİCİ-Güven USTA/İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılan ortak yayın başladı.

BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU'NUN KATILDIĞI ORTAK YAYIN BAŞLADI, System.String[]

Gökhan ÇELİK-İlkay DİKİCİ-Güven USTA/İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılan ortak yayın başladı.

Görüntü Dökümü:
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-Ortak yayından görüntüler
 


Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:39 Kaynak: DHA
İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Güncel
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