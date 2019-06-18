Binali Yıldırım: "İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya...
1 saat önce
- Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya gelmesinin gayri ahlaki olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:41 Kaynak: AA
Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir
Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile otelde ne konuştuğunu açıkladı
Son dakika! BM: Mursi'nin ölümü bağımsız bir şekilde, tüm açılardan araştırılmalıdır
Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp