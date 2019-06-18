Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya...
Son Dakika Güncel Haber

Binali Yıldırım: "İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya...

1 saat önce

- Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya gelmesinin gayri ahlaki olduğunu söyledi.

- Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya gelmesinin gayri ahlaki olduğunu söyledi.
Binali Yıldırım: İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:41 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile otelde ne konuştuğunu açıkladı Son dakika! BM: Mursi'nin ölümü bağımsız bir şekilde, tüm açılardan araştırılmalıdır Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:26:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]