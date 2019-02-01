Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım İmes'i Ziyaret Etti

Binali Yıldırım İmes'i Ziyaret Etti

16 dakika önce

Gülseli KENARLI / İstanbul, DHATBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İMES Camii'ndeki cuma namazının ardından İMES Sanayi Sitesi Yönetimi ve işadamlarıyla bir araya geldi.

Gülseli KENARLI/ İstanbul, DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İMES Camii'ndeki cuma namazının ardından İMES Sanayi Sitesi Yönetimi ve işadamlarıyla bir araya geldi. Yıldırım burada kısa bir konuşma yaparak, İstanbul'un Türkiye'nin bir özeti, memleketin her köşesinden bir renge sahip olduğunu belirtti. Binali Yıldırım, İMES işadamlarına seslenerek, "Havada bulup, tavada yiyenlerin yeri İMES değildir. Burada akıl teri, alın teri, helal ekmek vardır" dedi. Yıldırım, FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, dünyanın da başına bela olduğuna ancak Türkiye'nin bunu bertaraf ettiğini belirtti. Binali Yıldırım, İstanbul'a çocuk olarak geldiğini ve kendisine bu şehrin her şeyi verdiğini de ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:06 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, İstanbul, Binali Yıldırım, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Yeni Futbolcusu Christian Luyindama İstanbul'a Geldi Pegasus Genel Müdürü'nden Bin Kişilik İstihdam Müjdesi: 30 Bin TL Maaş ile İşe Başlıyorlar

Spor Yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı Shinji Kagawa'nın Sözleşmesinde Opsiyon Maddesi Var mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:22:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım İmes'i Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]