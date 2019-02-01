Binali Yıldırım İmes'i Ziyaret Etti

Gülseli KENARLI / İstanbul, DHA TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İMES Camii'ndeki cuma namazının ardından İMES Sanayi Sitesi Yönetimi ve işadamlarıyla bir araya geldi.

Gülseli KENARLI/ İstanbul, DHA



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İMES Camii'ndeki cuma namazının ardından İMES Sanayi Sitesi Yönetimi ve işadamlarıyla bir araya geldi. Yıldırım burada kısa bir konuşma yaparak, İstanbul'un Türkiye'nin bir özeti, memleketin her köşesinden bir renge sahip olduğunu belirtti. Binali Yıldırım, İMES işadamlarına seslenerek, "Havada bulup, tavada yiyenlerin yeri İMES değildir. Burada akıl teri, alın teri, helal ekmek vardır" dedi. Yıldırım, FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, dünyanın da başına bela olduğuna ancak Türkiye'nin bunu bertaraf ettiğini belirtti. Binali Yıldırım, İstanbul'a çocuk olarak geldiğini ve kendisine bu şehrin her şeyi verdiğini de ifade etti.



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Yıldırım'ın ziyareti



Yıldırım'ın konuşması



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