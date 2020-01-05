Binali Yıldırım'ın acı günü - Son Dakika
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Binali Yıldırım'ın acı günü

6 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir'de dünürünün babası İsmail Sarı'nın cenaze törenine katıldı.

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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir'de dünürünün babası İsmail Sarı'nın cenaze törenine katıldı.


Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın dünürü İskender Sarı'nın babası İsmail Sarı, 93 yaşında evinde hayatını kaybetti. İsmail Sarı'nın cenazesi, Odunpazarı'ndaki Alaaddin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye eski Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı. Cenaze töreni sonrasında vatandaşlar Binali Yıldırım ile selamlaştı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:39 Kaynak: İHA
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