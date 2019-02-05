Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'ın Adaylığına Sevinen Hemşehrisi 2 Bin Kişilik Lokma Dökecek

Binali Yıldırım'ın Adaylığına Sevinen Hemşehrisi 2 Bin Kişilik Lokma Dökecek

2 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasına sevinen tatlı ustası hemşehrisi Niyazi Dumlu, 2 bin kişilik lokma dökecek.

Binali Yıldırım'ın Adaylığına Sevinen Hemşehrisi 2 Bin Kişilik Lokma Dökecek, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasına sevinen tatlı ustası hemşehrisi Niyazi Dumlu, 2 bin kişilik lokma dökecek.

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın aday gösterilmesine sevinen Erzincanlı tatlı ustası Niyazi Dumlu, 2 bin kişilik lokma dökecek. Lokmacı Baba olarak bilinen Dumlu, hemşehrisi Yıldırım'ın adaylığının hayırlara vesile olmasını dileyerek döktüğü lokmaları ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edecek.

Lokmacı Baba Niyazi Dumlu, yıllar önce dönemin Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü'nde ağırlanmış, konuşan baklava buluşu ve verdiği mesajlarla adını duyurmuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:12 Kaynak: İHA

İstanbul, Dumlu, Binali Yıldırım, Güncel
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