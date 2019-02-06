Binali Yıldırım'ın, Çipras'ı Kabulü
1 saat önce
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabulünde, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.
TBMM Başkanı ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
'ı kabulünde, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.
TBMM kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede karşılıklı olarak Başbakanlık
dönemindeki tecrübeler paylaşılırken, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin de önemi vurgulandı.
Baş başa 40 dakika süren görüşmenin ardından Yıldırım ve Çipras, Dolmabahçe
Sarayını gezmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:40 Kaynak: AA
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