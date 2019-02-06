Binali Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım Beşiz Bebekleri Olan Ödemiş Ailesini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım, beşiz bebekleri olan Sibel-Kerem Ödemiş çiftini İstanbul Sultanbeyli Orhangazi Mahallesindeki evlerinde ziyaret etti.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım, beşiz bebekleri olan Sibel-Kerem Ödemiş çiftini İstanbul Sultanbeyli Orhangazi Mahallesindeki evlerinde ziyaret etti.



3 yıl önce evlenen Sibel ve Kerem Ödemiş çiftinin, 28 Kasım 2018'de beşiz bebekleri dünyaya gelmişti.



Aileyi Orhangazi'deki evlerinde ziyaret eden Semiha Yıldırım, anne Sibel Ödemiş ile bebeklerin sağlık durumları, beslenmeleri, uyku düzenleri hakkında sohbet etti. Yıldırım, aileye "Bebeklerinizi, sağlıkla sıhhatle büyütün" dedi. Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül'e sağlıklı bir ömür dileyen Yıldırım, vatana millete hayırlı birer evlat olmaları temennisinde bulundu. Semiha Yıldırım, kendilerinin de 3 çocuklarının olduğunu, şimdi 6 torunlarının olduğunu ve torun sevgisinin bambaşka olduğunu söyledi. Yıldırım, çifte "Rabbim size de torun sevgisi tatmayı nasip etsin İnşallah" dedi.



Anne Sibel Ödemiş prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin sağlık durumlarının çok iyi olduğunu söyledi.Sibel Ödemiş, beşiz bebek sahibi olmanın güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "Rabbim isteyen herkese versin. Çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı. Semiha Yıldırım bebeklere çeşitli hediyeler de verdi. Aileyi ziyaret eden Semiha Yıldırım'a mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Semiha Yıldırım'a, ziyaretinde Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in eşi Çiğdem Keskin eşlik etti. Ödemiş çiftinin bebekleri, Türkiye'de dördüncü defa dünyaya gelen beşiz bebekler olmuştu. - İSTANBUL

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