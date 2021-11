Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Mardin'de anaokulu açılışı yaptı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Mardin'in Savur ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Mehmet Veysi Erdem Kızılay Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Semiha Yıldırım, okulun açılışı için Başkavak Mahallesi'nde düzenlenen törende, medeniyetlerin başkenti Mardin'de bir anaokulunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Edirne'den Kars'a yurdun her köşesine eser kazandırma siyasetiyle hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın yüzlerce eser yaptığını belirten Yıldırım, " Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolü 2023 hedeflerine ulaştıracak yegane unsur eğitim ve elbette okullardır. Çünkü okul demek geleceğe ve insana yatırım demektir. Geleceğimizi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız için ne yapsak azdır." dedi.

İyi eğitimin iyi bir geleceğe dönüştüğünü vurgulayan Yıldırım, bu kapsamda hazırlanan projenin okul öncesi eğitimin ülke genelinde yaygınlaştırılması çabalarına katkı sağlamayı amaçladığını anlattı.

Semiha Yıldırım, Mardin'de okul yapımına destek sunan hayırsever ve çalışanlara teşekkür ederek, "Umuyorum ki bu okulda yetişen çocuklarımız tıpkı Aziz Sancar amcaları gibi büyük ilim adamları olsun, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığının koordinasyonundaki projemiz en kısa zamanda nihai hedeflerine ulaşsın." ifadelerini kullandı.

Vali Mahmut Demirtaş da millet ve memleket menfaatine konulan her tuğlanın, çakılan her çivinin, gerçekleşen her yatırımın çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Eğitim yatırımlarının atılan adımlar içerisinde önemli yere sahip olduğunun altını çizen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Zira bu yatırımlar, bir çocuğumuzun akademik başarısına, kişilik gelişimine imkan tanımakta, onun hayat boyu mutlu bir birey olarak yaşamasının önünü açmaktadır. Son 19 yılda devletimiz yurdumuzun dört bir yanında eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik pek çok yatırımı hayata geçirmiştir. Bu süreçte devletimizin gerçekleştirdiği yatırımlarla birlikte, hayırsever vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız eğitim alanında birçok eserin insanımızla buluşmasına vesile olmuşlardır."

Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli ise proje kapsamında 62 ilde okulların tamamlandığını, bazılarının da yapımının sürdüğünü kaydederek, şimdiye kadar 5 binden fazla minik öğrencinin eğitim almaya başladığını bildirdi.

Hayırsever Erdem ailesi adına konuşan Mehmet Veysi Erdem de okul yapımında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Semiha Yıldırım ve davetliler, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in duasının ardından açılışını yaptıkları okulu gezerek öğrencilere hediye verdi.