Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren adliyeye sevk edildi

Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren adliyeye sevk edildi -Özeren: "Pişman olacak bir şey yapmadım, susma hakkımı kullanmak istiyorum" Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözleri twitter hesabından paylaşan İyi Partili Levent...

Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren adliyeye sevk edildi

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-Özeren: "Pişman olacak bir şey yapmadım, susma hakkımı kullanmak istiyorum"

BURSA - Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözleri twitter hesabından paylaşan İyi Partili Levent Özeren emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınan, Semiha Yıldırım hakkında yaptığı paylaşım dolayısıyla sosyal medyada büyük tepki çeken 55 yaşındaki Levent Özeren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İyi Parti'den milletvekili aday adayı olan Levent Özeren Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, ""Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımı sebebiyle büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada eleştirilen Özeren paylaşımını kaldırmıştı.

Polis ekipleri Özeren'i "Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' iddiasıyla merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Özeren ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özeren: "Pişman olacak bir şey yapmadım, susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi.

Semiha Yıldırım, Binali Yıldırım, Levent Özeren, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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