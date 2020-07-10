Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı - Son Dakika

Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı

Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözleri twitter hesabından paylaşan İyi Partili Levent Özeren çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı

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BURSA - Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözleri twitter hesabından paylaşan İyi Partili Levent Özeren çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınan, Semiha Yıldırım hakkında yaptığı paylaşım dolayısıyla sosyal medyada büyük tepki çeken 55 yaşındaki Levent Özeren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İyi Parti'den milletvekili aday adayı olan Levent Özeren Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, ""Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımı sebebiyle büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada eleştirilen Özeren paylaşımını kaldırmıştı.

Polis ekipleri Özeren'i "Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' iddiasıyla merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Özeren ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan Özeren,

Cumhurbaşkanına Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçlarından ayrı ayrı tutuklandı.

Semiha Yıldırım, Binali Yıldırım, Levent Özeren, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 21:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika

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Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
00:42
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
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21:21
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