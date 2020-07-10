Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli sözleri sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Partili Levent Özeren, Bursa'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu.
ÇOK SAYIDA TEPKİ GELİNCE PAYLAŞIMI SİLDİ
Özeren'in yaptığı paylaşımdan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Her kesimden sert tepkiler gösterildi. Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi.
GÖZALTINA ALINDI
İYİ Partili Özeren'in bu paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özeren'i Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesi oturduğu evinde gözaltına aldı. Ayrıca internet üzerinden yayın yapan bir gazetede köşe yazarı olan Özeren'in Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 00:19 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 20:04 Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı 19:44 Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi