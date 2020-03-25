- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi - Son Dakika

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- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi
6 saat önce
- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım, Çengelköy'de aile kabristanında toprağa verildi.
- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi
İSTANBUL - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım, Çengelköy'de aile kabristanında toprağa verildi.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın, 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım için dün Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:39 Kaynak: İHA
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