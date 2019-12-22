Binali Yıldırım'ın "Koltuk elden gitti" esprisi herkesi güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Binali Yıldırım'ın 'Koltuk elden gitti' esprisi herkesi güldürdü - Son Dakika

Binali Yıldırım'ın "Koltuk elden gitti" esprisi herkesi güldürdü

6 saat önce

Fırat Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, kredi affı sorusunu soran öğrenciye, "Koltuk elden gitti, benim hükümetin bir üyesi olduğumu mu zannediyorsun" şeklinde esprili yanıt vermesi salonu kahkahaya boğdu.

Binali Yıldırım'ın

Fırat Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, kredi affı sorusunu soran öğrenciye, "Koltuk elden gitti, benim hükümetin bir üyesi olduğumu mu zannediyorsun" şeklinde esprili yanıt vermesi salonu kahkahaya boğdu.


Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım programları kapsamında geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrencilerle buluştu. Öğrencilere yönelik konuşma yapan Yıldırım, daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Yıldırım, bir öğrencinin, "Son günlerde kredi afları konuşuluyor, bu konuya girmişken müjde bekleyen öğrenciler de var, bu konuda son durum nedir? Bir de sizden duymak istiyoruz" sorusuna, "Benim, hükümetin bir üyesi olduğumu mu zannediyorsun. Biliyorsunuz başbakanlık gitti, koltuk elimizde kaldı, meclis başkanlığı da gitti" diye esprili bir yanıt verdi. Esprili yanıt karşısında salondakiler kahkaha atıp, alkışladı.


Fırat'ta 75 öğrenciye her yıl burs sözü


Öte yandan özel nedenlerden dolayı burs alamayan bir öğrencinin burs talebini de AK Parti Elazığ Milletvekil Zülfü Demirbağ'a ileten Yıldırım, talebin artması üzerine kurucusu olduğu Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'nın her yıl FÜ'deki 75 öğrenciye burs vereceği müjdesini de verdi.


İstanbul'daki seçim kampanyasında da kredi borçlarının geri ödenmesi konusu ile ilgili sıkça muhatap olduğunu da anımsatan Yıldırım, "O zaman da söylediğim şuydu, konuyu ilgililere götüreceğim, demiştim. Dediğimi de yaptım. En ilgilisine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a götürdüm. Hatırlarsanız, o da konu ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu herhalde bir anlam ifade ediyor. Yalnız bu kredi eksikliğinde şöyle bir bilgi eksikliği kalmasın, mezun oluyorsunuz ve iki yıl bir şey ödemiyorsunuz veya iş bulamadınız yine ödemiyorsunuz. O paralar artık faizi de çok olmadığı için işe girdiğiniz zaman bir iki maaş kadar başka bir şey kalmıyor. O yüzden çok büyük bir mesele olarak görmeyin" ifadelerini kullandı.


Yıldırım söyleşiyi 'kankalarım' dediği öğrencilerle özçekim yaparak bitirdi. - ELAZIĞ

Binali Yıldırım, AK Parti, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:47 Kaynak: İHA
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