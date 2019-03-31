Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'ın Sandığından En Çok Oy Kendisine Çıktı

Binali Yıldırım'ın Sandığından En Çok Oy Kendisine Çıktı

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta, büyükşehir belediyesi seçiminde en çok oy kendisine çıktı.

Binali Yıldırım'ın Sandığından En Çok Oy Kendisine Çıktı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta, büyükşehir belediyesi seçiminde en çok oy kendisine çıktı.

Yıldırım'ın oy kullandığı Tuzla Aydınlı Emlak Konut Cemil Meriç İlk ve Ortaokulu'nda "1049" numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.

Buna göre, sandıktaki İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 149'unu Binali Yıldırım, 134'ünü CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu aldı.

Sandıktan Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi'ne de birer oy çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:08 Kaynak: AA

AK Parti, belediye başkan adayı, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı! Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar! CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:39:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'ın Sandığından En Çok Oy Kendisine Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]