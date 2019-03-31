Binali Yıldırım'ın Sandığından En Çok Oy Kendisine Çıktı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta, büyükşehir belediyesi seçiminde en çok oy kendisine çıktı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta, büyükşehir belediyesi seçiminde en çok oy kendisine çıktı.



Yıldırım'ın oy kullandığı Tuzla Aydınlı Emlak Konut Cemil Meriç İlk ve Ortaokulu'nda "1049" numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.



Buna göre, sandıktaki İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 149'unu Binali Yıldırım, 134'ünü CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu aldı.



Sandıktan Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi'ne de birer oy çıktı.

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