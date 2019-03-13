Binali Yıldırım'ın Seçim Çalışmaları
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Arnavutköy'de sürdürdü.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, seçim çalışmalarını Arnavutköy
'de sürdürdü.
Eski Edirne
Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapan Yıldırım, davet üzerine bir dükkana girdi, ikram edilen çayı içti.
Binali Yıldırım, simitçiden satın aldığı simitleri çevredeki vatandaşlara ikram etti. Ziyaretleri sırasında vatandaşların fotoğraf çekme talebini geri çevirmeyen Yıldırım, onlarla özçekim yaptı.
Daha sonra MHP
Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na ziyaret eden Yıldırım'ı partililer alkışlarla karşıladı.
Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:58 Kaynak: AA
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