Binali Yıldırım'ın Seçim Çalışmalarına Sis Engeli
50 dakika önce
AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım yoğun sis nedeniyle bu sabah yapacağı Adalar programını iptal etti.
AK PARTİ İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım
yoğun sis nedeniyle bu sabah yapacağı Adalar
programını iptal etti. Binali Yıldırım'ın resmi programında bu sabah saat 10.00'da Kartal
iskelesinden hareketle Büyükada ve ardından Burgazada ziyaretleri bulunuyordu. Ancak İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sisin deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Yıldırım'ın bu programı iptal edildi. Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamındaki Adalar ziyaretinin ileri bir tarihte gerçekleştireceği öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:56 Kaynak: DHA
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