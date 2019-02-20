Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'ın Seçim Çalışmalarına Sis Engeli

Binali Yıldırım'ın Seçim Çalışmalarına Sis Engeli

50 dakika önce

AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım yoğun sis nedeniyle bu sabah yapacağı Adalar programını iptal etti.

Binali Yıldırım'ın Seçim Çalışmalarına Sis Engeli, System.String[]


AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım yoğun sis nedeniyle bu sabah yapacağı Adalar programını iptal etti. Binali Yıldırım'ın resmi programında bu sabah saat 10.00'da Kartal iskelesinden hareketle Büyükada ve ardından Burgazada ziyaretleri bulunuyordu. Ancak İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sisin deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Yıldırım'ın bu programı iptal edildi. Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamındaki Adalar ziyaretinin ileri bir tarihte gerçekleştireceği öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:56 Kaynak: DHA

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