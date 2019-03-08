Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'ın Yakın Koruma Ekibini Komiser Merve Aksoy Koordine Etti

Binali Yıldırım'ın Yakın Koruma Ekibini Komiser Merve Aksoy Koordine Etti

21 dakika önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yakın koruma ekibini Komiser Merve Aksoy koordine etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yakın koruma ekibini Komiser Merve Aksoy koordine etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:22 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Merve Aksoy, Binali Yıldırım, Güncel
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