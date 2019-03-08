Binali Yıldırım'ın Yakın Koruma Ekibini Komiser Merve Aksoy Koordine Etti
21 dakika önce
8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yakın koruma ekibini Komiser Merve Aksoy koordine etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:22 Kaynak: AA
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