Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İnşallah İstanbullulara Sadece Hizmet Değil, İstanbulluların Gönlüne Girmeyi,...

Binali Yıldırım: "İnşallah İstanbullulara Sadece Hizmet Değil, İstanbulluların Gönlüne Girmeyi,...

23 dakika önce

Binali Yıldırım: "İnşallah İstanbullulara sadece hizmet değil, İstanbulluların gönlüne girmeyi, İstanbulluları da abad etmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vadediyorum.

Binali Yıldırım: "İnşallah İstanbullulara sadece hizmet değil, İstanbulluların gönlüne girmeyi, İstanbulluları da abad etmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vadediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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