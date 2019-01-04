Binali Yıldırım: "İnşallah İstanbullulara Sadece Hizmet Değil, İstanbulluların Gönlüne Girmeyi,...
23 dakika önce
Binali Yıldırım: "İnşallah İstanbullulara sadece hizmet değil, İstanbulluların gönlüne girmeyi, İstanbulluları da abad etmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vadediyorum.
Binali Yıldırım: "İnşallah İstanbullulara sadece hizmet değil, İstanbulluların gönlüne girmeyi, İstanbulluları da abad etmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vadediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:09 Kaynak: AA
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