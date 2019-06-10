Binali Yıldırım: "İsmail Küçükkaya başarılı bir arkadaşımız"

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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binalı Yıldırım, Milli Takım'a destek için İzlanda'ya gitmek istiyor!

MHP Lideri Bahçeli'den İsmail Küçükkaya için dikkat çeken sözler: Programı izlemeyeceğim

İsmail Küçükkaya, Yıldırım-İmamoğlu ortak programında moderatörlük yapmak için iki şart sunmuş