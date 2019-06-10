Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İsmail Küçükkaya başarılı bir arkadaşımız"
Son Dakika Politika Haber

Binali Yıldırım: "İsmail Küçükkaya başarılı bir arkadaşımız"

8 saat önce

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız.

Binali Yıldırım:
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ediyorum bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Çatalca'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yer alacağı ortak yayının moderatörlüğünü yapacak İsmail Küçükkaya ile ilgili soruya, "İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ediyorum bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri bu konuda açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Henüz bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti" yanıtını verdi.

İzlanda'ya giden milli takıma yapılan uygulamayı da eleştiren Yıldırım, "Bizim gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yöntemler uyguluyorlar. Eski yıllarda birtakım bir ülkeye giderse orada canlarını sıkacak havaalanında girişlerde bekletirlerdi. Onları moralini bozabilir miyiz acaba diye. Onların da belli ki böyle bir yöntemi uyguladıkları anlaşılıyor. Onların yaptığı bu hareket bizim çocuklarımızı daha da motive edecek ve çok güzel bir başarıyı burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli Takımımıza ve Şenol Hoca'ya bütün futbolcularımıza başarılar diliyorum. Keşke vaktim olsa oraya da gidebilsem, gitmeyi çok arzu ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:10 Kaynak: İHA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binalı Yıldırım, Milli Takım'a destek için İzlanda'ya gitmek istiyor! MHP Lideri Bahçeli'den İsmail Küçükkaya için dikkat çeken sözler: Programı izlemeyeceğim İsmail Küçükkaya, Yıldırım-İmamoğlu ortak programında moderatörlük yapmak için iki şart sunmuş İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Kaftancıoğlu'na yanıt: Ben domuz yiyerek büyümedim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:27:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İsmail Küçükkaya başarılı bir arkadaşımız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]