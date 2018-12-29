Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstanbul'a Hizmet Biter mi İstanbulluya Hizmet Biter mi Bitmez. Benim Bu Şehre,...

Binali Yıldırım: "İstanbul'a Hizmet Biter mi İstanbulluya Hizmet Biter mi Bitmez. Benim Bu Şehre,...

44 dakika önce

Binali Yıldırım: "İstanbul'a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi? Bitmez. Benim bu şehre, bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var"

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: " İstanbul'a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi? Bitmez. Benim bu şehre, bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:02 Kaynak: AA

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