Binali Yıldırım: "İstanbul'da Seçimi Kazandık"
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık" dedi.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, "İstanbul'da seçimi kazandık" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. İstanbulluları İstanbul'a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum. İnşallah İstanbul'u 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım konuşmasında AK Parti ve MHP
teşkilatlarına çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:37 Kaynak: İHA
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