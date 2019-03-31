Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık

Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık

1 saat önce

Ak Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı.

Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık, System.String[]
Ak Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. Sonuçlar İstanbul ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun, teşekkürler İstanbul. İnşallah İstanbul'u, 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:54 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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