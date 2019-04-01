Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstanbul'da Seçimi Kazandık"

Binali Yıldırım: "İstanbul'da Seçimi Kazandık"

40 dakika önce

Binali Yıldırım: "İstanbul'da seçimi kazandık"İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık" dedi.

Binali Yıldırım: " İstanbul'da seçimi kazandık"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. İstanbulluları İstanbul'a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum. İnşallah İstanbul'u 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım konuşmasında AK Parti teşkilatlarına ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:28 Kaynak: İHA

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