Binali Yıldırım İstanbul'da Seçimi Kazandık

İstanbul DHAAk Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı.

İstanbul DHA



Ak Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. Sonuçlar İstanbul ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun, teşekkürler İstanbul. İnşallah İstanbul'u, 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz" diye konuştu.

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