Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstanbul'da 'Sorun Nedir' Diye Sordurdum Vatandaşlara. Birinci Şey; Ulaşım ve...

Binali Yıldırım: "İstanbul'da 'Sorun Nedir' Diye Sordurdum Vatandaşlara. Birinci Şey; Ulaşım ve...

2 saat önce

Binali Yıldırım: "İstanbul'da 'sorun nedir' diye sordurdum vatandaşlara. Birinci şey; ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde, her yerde ulaşım ve trafik telaffuz edilen sorun."

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: " İstanbul'da 'sorun nedir' diye sordurdum vatandaşlara. Birinci şey; ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde, her yerde ulaşım ve trafik telaffuz edilen sorun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:11 Kaynak: AA

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