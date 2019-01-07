Binali Yıldırım: "İstanbul'da 'Sorun Nedir' Diye Sordurdum Vatandaşlara. Birinci Şey; Ulaşım ve...
2 saat önce
Binali Yıldırım: "İstanbul'da 'sorun nedir' diye sordurdum vatandaşlara. Birinci şey; ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde, her yerde ulaşım ve trafik telaffuz edilen sorun."
Binali Yıldırım
: " İstanbul
'da 'sorun nedir' diye sordurdum vatandaşlara. Birinci şey; ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde, her yerde ulaşım ve trafik telaffuz edilen sorun."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:11 Kaynak: AA
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