Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım İstanbul'dan ayrıldı
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Binali Yıldırım İstanbul'dan ayrıldı

35 dakika önce

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'dan ayrılarak Ankara'ya yola çıktı.

Binali Yıldırım İstanbul'dan ayrıldı, System.String[]
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'dan ayrılarak Ankara'ya yola çıktı. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Ankara'ya giden Yıldırım Sakarya-Düzce arasında bulunan dinlenme tesisinde mola verdi. Yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, daha sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Ankara'da gerçekleşecek olan grup toplantısı için sabah saatlerinden İstanbul Tuzla'da bulunan evinden yola çıktı. Düzce ile Sakarya arasında TEM otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde kahvaltı için duran Yıldırım, büyük ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, bol bol fotoğraf çekildi. Binali Yıldırım yan masasında kahvaltı yapan vatandaşları masasına davet ederek birlikte kahvaltı yapmayı da ihmal etmedi.

Yıldırım'a Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'de eşlik etti. Kahvaltı yapan Yıldırım ve eşi daha sonra Ankara'ya doğru yola çıktı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Ankara, İstanbul, Binali Yıldırım, Yaşam
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