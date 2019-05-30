Binali Yıldırım, İstanbul fetih kutlamaları programında konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ,Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programında konuştu."İnşallah, Ramazan Bayramı 'ndan sonra 23 Haziran'da bir demokrasi bayramını İstanbul'da birlikte kutlayacağız." diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul'un sıradan bir şehir ve fethin de sıradan bir iş olmadığının farkındayız. Bu sebeple fethin 566. yıl dönümünü kutluyorum. Çağ açıp çağ kapatan fetih ile farklı inanç ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı bir dönem başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet Han , şahi topun gülleleriyle Batı'daki Rönesans sürecini hızlandırmış ve Hristiyanların İslam'ın aydınlığında etkilenmesinin yolunu açmıştır. İstanbul'un fethiyle birlikte İkinci Mehmet'e 'Fatih' unvanı verilmiştir. İstanbul'un fethiyle birlikte aziz milletimizin tarih yapan bir millet olduğu dünyaya duyurulmuştur"

Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'u fethettiğinde "Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye geldik" dediğini anımsatan Yıldırım, "Fatih'in torunları olarak bizler de dünya şehri İstanbul'da, 1994 yılında sizin kaldırdığınız bayrağı daha da ileriye taşımak için huzurlarınızdayız. İnşallah, Ramazan Bayramı'ndan sonra 23 Haziran'da bir demokrasi bayramını İstanbul'da birlikte kutlayacağız. İstanbul, bu güzel bayramı kutlaya hazır mı? Hepinize teşekkür ediyorum. İstanbul sıradan bir şehir değil. Eğer İstanbul bir ülke olsaydı, dünyanın 41. Avrupa'nın 13. büyük ülkesi olurdu. 1994 yılı, İstanbul'un yakın tarihi için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Suları akmayan, sokakları çukur çamur olan, hava kirliliğinden nefes almayan bir İstanbul'dan bugün tertemiz, pırıl pırıl bu sorunların hiçbirini konuşamadığı bir İstanbul'un kapılarını siz bu şehrin belediye başkanı olarak açtınız. O günlerden en temel ihtiyaçları bile karşılamakta zorlanan İstanbul, bugün, günden güne büyümeye ve gelişmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, İstanbul'un devralındığı dönemde sadece 40 kilometre raylı sisteme sahip olduğunu kaydederek, "Bugün 233 kilometre raylı sistemi var. Yeşil alanlarıyla ve temiz alanlarıyla ve gitgide güzelleşen çehresiyle İstanbul gelecek beş yıl içinde İstanbullular bize yetki verirse bu kenti dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmaya kararlıyız. Bunu sizin liderliğinizde başaracağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Fethin 566. yılını kutluyorum" dedi.



- İstanbul