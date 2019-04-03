Binali Yıldırım: "İstanbul Halkı Kararını Vermiştir ve Bu Karar Ysk Tarafından Açıklanacaktır.
1 saat önce
Binali Yıldırım: "İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır.
Binali Yıldırım
: "İstanbul
halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır. Bu karar açıklanmadan, itiraz süreçleri karara bağlanmadan sorumsuzca davranmak, toplumu germek ülkeye zarar verir, millete zarar verir, her şeyden önce adayın kendisine de zarar verir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:29 Kaynak: AA
IFAB, 8 Kuralı Değiştirdi!
Yıldırım'dan Tartışma Yaratan "Teşekkürler İstanbul" Pankartlarıyla İlgili Açıklama
3 Çocukları Olan Sergio Ramos-Pilar Rubio Çifti Evlenme Kararı Aldı
Son Dakika! Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli