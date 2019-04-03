Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstanbul Halkı Kararını Vermiştir ve Bu Karar Ysk Tarafından Açıklanacaktır.

Binali Yıldırım: "İstanbul Halkı Kararını Vermiştir ve Bu Karar Ysk Tarafından Açıklanacaktır.

1 saat önce

Binali Yıldırım: "İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır. Bu karar açıklanmadan, itiraz süreçleri karara bağlanmadan sorumsuzca davranmak, toplumu germek ülkeye zarar verir, millete zarar verir, her şeyden önce adayın kendisine de zarar verir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:29 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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