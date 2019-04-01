Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstanbul Halkının Takdiridir.

Binali Yıldırım: "İstanbul Halkının Takdiridir.

2 dakika önce

Binali Yıldırım: "İstanbul halkının takdiridir.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "İstanbul halkının takdiridir. Oyu veren İstanbullulardır. Onların takdiri başımızın gözümüzün üstündedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:35 Kaynak: AA

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