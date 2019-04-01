Binali Yıldırım: "İstanbul Halkının Takdiridir.
2 dakika önce
Binali Yıldırım: "İstanbul halkının takdiridir.
Binali Yıldırım: "İstanbul halkının takdiridir. Oyu veren İstanbullulardır. Onların takdiri başımızın gözümüzün üstündedir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:35 Kaynak: AA
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