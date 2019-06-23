Binali Yıldırım: "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı vermiş olacak, buna yürekten inanıyorum"
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:45 Kaynak: AA
: "İstanbul
halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı vermiş olacak, buna yürekten inanıyorum"
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