Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en...
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Binali Yıldırım: "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en...

1 saat önce

Binali Yıldırım: "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı vermiş olacak, buna yürekten inanıyorum"

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı vermiş olacak, buna yürekten inanıyorum"
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:45 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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