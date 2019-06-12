Binali Yıldırım İstanbul Havalimanı'nı gezdi
3 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı'nı gezdi.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:00 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, İstanbul Havalimanı'nı gezdi. Bir çalışanın babası ile telefonda konuşan Yıldırım'a yolcular ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Taksiciler Kooperatifinin yeni binasının açılışına katıldı. Taksiciler Kooperatifinin yeni binasını açan Yıldırım, taksiye binerek İstanbul Havalimanı'na geldi. Binali Yıldırım'ı İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu karşıladı. Yolcularla ve çalışanlarla bol bol sohbet erden Yıldırım, bir çalışanın ricasını kırmayarak babası ile telefonda görüştü. Yıldırım daha sonra İstanbul Havalimanı'nda bulunan 'İstanbul' yazısının önünde toplu fotoğraf çektirdi.
(Tuncer Cengiz/İHA)
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