Binali Yıldırım
, İstanbul- İzmir
Otoyolu'nda direksiyon koltuğuna oturdu
İZMİR - AK Parti
İzmir Milletvekili
Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçti ve bir müddet kullandı.
İzmir'de bazı temaslarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım
ile birlikte bugün kara yolu ile İstanbul'a döndü. Yıldırım, dönüş yolunda 29 Ekim
2010 yılında temeli atılan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı.
İstanbul-İzmir arasını 8.5 saatten 3.5 saate düşüren otoyolda minibüsün direk direksiyonuna geçen Yıldırım'ın yanında eşi Seniha Yıldırım'da yer aldı.
Binali Yıldırım, Kurban Bayramında yolculuğa çıkacak olan vatandaşlara da araçlarını dikkatli kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur" sözünü hatırlatarak, vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diledi.