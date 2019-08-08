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Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda direksiyon koltuğuna oturdu

1 saat önce

Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda direksiyon koltuğuna oturduİZMİR - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçti ve bir müddet kullandı.

Binali Yıldırım, İstanbul- İzmir Otoyolu'nda direksiyon koltuğuna oturdu
İZMİR - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçti ve bir müddet kullandı.
İzmir'de bazı temaslarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bugün kara yolu ile İstanbul'a döndü. Yıldırım, dönüş yolunda 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı.
İstanbul-İzmir arasını 8.5 saatten 3.5 saate düşüren otoyolda minibüsün direk direksiyonuna geçen Yıldırım'ın yanında eşi Seniha Yıldırım'da yer aldı.
Binali Yıldırım, Kurban Bayramında yolculuğa çıkacak olan vatandaşlara da araçlarını dikkatli kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur" sözünü hatırlatarak, vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diledi.
Binali Yıldırım, AK Parti, İstanbul, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:54 Kaynak: İHA
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