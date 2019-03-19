Binali Yıldırım, İstanbul Kapalı Çarşı Esnafını Ziyaret Etti
3 saat önce
- Binali Yıldırım'ın İstanbul Kapalı Çarşı ziyaretinden detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.
- Binali Yıldırım'ın İstanbul Kapalı Çarşı ziyaretinden detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Esnafın ve vatandaşların Yıldırım'a yoğun ilgisi oldu. Yıldırım, çarşı esnafı ve vatandaşlar ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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