Binali Yıldırım, İstanbul Kulüplerinin Başkanlarıyla Buluştu
25 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.
Yıldırım'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adile Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen görüşmeye Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman
, Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
, Galatasaray
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü
Başkanı Göksel Gümüşdağ
katıldı.
Binali Yıldırım, görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Kulüplerimiz Milli Mücadele günlerinde işgal kuvvetlerine karşı yürütülen harekete de destek olmuşlardı. Şehit olan sporcularımız oldu. Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren de futbol hepimizi ortak paydada buluşturdu. Türk futboluna hizmet eden güzide kulüplerimizin değerli başkanlarıyla bir araya geldik. Belediye başkanlığımız döneminde hayata geçirmek istediğimiz projeler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Katılımları için kulüp başkanlarımıza tekrar teşekkürlerimi iletiyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:29 Kaynak: AA
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