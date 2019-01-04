Binali Yıldırım, "İstanbul Projeleriyle İlgili 7 Ocak Pazartesi Günü Basınla Bir Değerlendirme,...
17 dakika önce
Binali Yıldırım, "İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz.
Binali Yıldırım
, "İstanbul
projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız."
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:10 Kaynak: AA
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