Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, "İstanbul Projeleriyle İlgili 7 Ocak Pazartesi Günü Basınla Bir Değerlendirme,...

Binali Yıldırım, "İstanbul Projeleriyle İlgili 7 Ocak Pazartesi Günü Basınla Bir Değerlendirme,...

17 dakika önce

Binali Yıldırım, "İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz.

Binali Yıldırım, "İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:10 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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