Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstanbul seçimi demek, üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir"
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Binali Yıldırım: "İstanbul seçimi demek, üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir"

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. (1)
Binali Yıldırım: İstanbul seçimi demek, üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:54 Kaynak: AA
AK Parti, Pendik, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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