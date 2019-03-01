Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım "İstanbul Tasarım Zirvesi"Nde Konuştu - 1

Binali Yıldırım "İstanbul Tasarım Zirvesi"Nde Konuştu - 1

49 dakika önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Haydarpaşa Limanı ve Sultan Abdülhamit'in inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz" dedi.

Binali Yıldırım
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Haydarpaşa Limanı ve Sultan Abdülhamit'in inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz" dedi.

"İstanbul Tasarım Zirvesi"nin açılışına Binali Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.  Binali Yıldırım zirvedeki konuşmasında, tasarım şehri İstanbul'a yakışan bir projeleri olduğunu belirterek, "Haydarpaşa Limanı ve Sultan Abdülhamit'in inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz" dedi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:57 Kaynak: DHA

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