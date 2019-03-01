Binali Yıldırım "İstanbul Tasarım Zirvesi"Nde Konuştu (1)

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Haydarpaşa Limanı ve Sultan Abdülhamit'in inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz" dedi.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Haydarpaşa Limanı ve Sultan Abdülhamit'in inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz" dedi.



"İstanbul Tasarım Zirvesi"nin açılışına Binali Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı. Binali Yıldırım zirvedeki konuşmasında, tasarım şehri İstanbul'a yakışan bir projeleri olduğunu belirterek, "Haydarpaşa Limanı ve Sultan Abdülhamit'in inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz" dedi. - İstanbul

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