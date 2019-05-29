Binali Yıldırım: "İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmakta kararlıyız" -...
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- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:28 Kaynak: AA
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.
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