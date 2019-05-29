Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmakta kararlıyız" -...
Son Dakika Güncel Haber

Binali Yıldırım: "İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmakta kararlıyız" -...

23 dakika önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.
Binali Yıldırım: İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmakta kararlıyız -...
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:28 Kaynak: AA
AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 22:51:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmakta kararlıyız" -...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]