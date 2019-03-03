Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım İstanbul'u Havadan İnceledi

Binali Yıldırım İstanbul'u Havadan İnceledi

21 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar İlçe programı dönüşü, İstanbul'u havadan inceledi.

Binali Yıldırım İstanbul'u Havadan İnceledi, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar İlçe programı dönüşü, İstanbul'u havadan inceledi.  

Büyükada'da Ak Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret eden Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Anadolu Kulüp'te kanaat önderleri ile buluştuktan sonra Büyükada'dan ayrıldı. Helikopter ile Büyükada'dan ayrılan Binali Yıldırım, havadan İstanbul'u inceledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:31 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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