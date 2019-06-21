Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstanbul'u yönetmek samimiyet, dürüstlük ister"
Son Dakika Güncel Haber

Binali Yıldırım: "İstanbul'u yönetmek samimiyet, dürüstlük ister"

1 saat önce

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'de vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'de vatandaşlara hitap etti.
Binali Yıldırım: İstanbul'u yönetmek samimiyet, dürüstlük ister
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:58 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, AK Parti, Kağıthane, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir? AK Parti mensubu Sivaslı vatandaşlar, Binali Yıldırım'a destek için 100 otobüsle İstanbul'a geliyor Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:44:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstanbul'u yönetmek samimiyet, dürüstlük ister"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]