Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz...
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Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz...

1 saat önce

Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. İstanbul için ülkemiz için bu seçimler hayırlı uğurlu olsun."

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: " İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. İstanbul için ülkemiz için bu seçimler hayırlı uğurlu olsun."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:47 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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