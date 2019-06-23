Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. İstanbul için ülkemiz için bu seçimler hayırlı uğurlu olsun."
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:47 Kaynak: AA
: " İstanbul
'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. İstanbul için ülkemiz için bu seçimler hayırlı uğurlu olsun."
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